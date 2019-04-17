Полиция Заречного разыскивает мошенницу
Межмуниципальным отделом МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области по подозрению в мошенничестве разыскивается 49-летняя Елена Евгеньевна Татаренко.
Елена ТатаренкоФото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
По версии следствия, данная гражданка, будучи работником банка, путем обмана или злоупотребления доверием с использованием служебного положения украла денежные средства клиентов.
Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемой, сообщите ее по телефонам дежурной части МО МВД России по ЗАТО Заречный: 8-(8412)-60-39-59, 59-96-02.
ИСТОЧНИК KP.RU