2019-04-17T16:57:28+03:00
Происшествия

Полиция Заречного разыскивает мошенницу

Анна ЧЕРНАЯ
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Межмуниципальным отделом МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области по подозрению в мошенничестве разыскивается 49-летняя Елена Евгеньевна Татаренко.

Елена Татаренко Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Елена ТатаренкоФото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

По версии следствия, данная гражданка, будучи работником банка, путем обмана или злоупотребления доверием с использованием служебного положения украла денежные средства клиентов.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемой, сообщите ее по телефонам дежурной части МО МВД России по ЗАТО Заречный: 8-(8412)-60-39-59, 59-96-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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