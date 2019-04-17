Полиция Заречного разыскивает мошенницу

17 Апр 16:55 2019-04-17T16:57:28+03:00

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Межмуниципальным отделом МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области по подозрению в мошенничестве разыскивается 49-летняя Елена Евгеньевна Татаренко.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

По версии следствия, данная гражданка, будучи работником банка, путем обмана или злоупотребления доверием с использованием служебного положения украла денежные средства клиентов.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемой, сообщите ее по телефонам дежурной части МО МВД России по ЗАТО Заречный: 8-(8412)-60-39-59, 59-96-02.

ИСТОЧНИК KP.RU