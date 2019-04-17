Почти три тысячи пензенских семей получили выплату за рождение первенца
С начала года на эти цели было направлено более 94 миллионов рублей
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2 916 пензенских семей получили выплату при рождении или усыновлении первого ребёнка. Пособие выплачивается до достижения ребенком полутора лет, его размер составляет 9 398 рублей.
Право на государственную поддержку имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает 14 380,5 рублей. Многофункциональные центры и органы социальной защиты населения по месту жительства принимают комплекты правоустанавливающих документов для назначения данной выплаты.
ИСТОЧНИК KP.RU