В Пензе пройдет День финансовой культуры
Вход на мероприятия в рамках акции свободный
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19 апреля в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества пройдет День финансовой культуры. С 12.00 до 16.00 гостей ждут мастер-классы, лекции и тренинги.
Специалисты Отделения Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России расскажут, что скрывает айсберг финансового рынка, по каким стоп-сигналам можно отличить нелегальных кредиторов, и как не попасть на крючок мошенников. Все желающие смогут потренироваться в определении подлинности российских денег.
Для школьников проведут викторину на знание отечественных банкнот.
ИСТОЧНИК KP.RU