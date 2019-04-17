В Пензе пройдет День финансовой культуры

17 Апр 15:35 2019-04-17T15:36:22+03:00

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19 апреля в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества пройдет День финансовой культуры. С 12.00 до 16.00 гостей ждут мастер-классы, лекции и тренинги.

Специалисты Отделения Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России расскажут, что скрывает айсберг финансового рынка, по каким стоп-сигналам можно отличить нелегальных кредиторов, и как не попасть на крючок мошенников. Все желающие смогут потренироваться в определении подлинности российских денег.

Для школьников проведут викторину на знание отечественных банкнот.

ИСТОЧНИК KP.RU