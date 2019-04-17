Росгвардейцы поймали нарушителя, пытавшегося попасть в Заречный
Мужчина хотел перелезть через забор
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Военнослужащие воинской части Росгвардии задержали мужчину, который пытался перелезть через забор, окружающий город Заречный. О вторжении предупредили датчики тревожной сигнализации.
Прибыв к месту срабатывания охранной системы, военнослужащие обнаружили и задержали нарушителя. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении.
Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU