Росгвардейцы поймали нарушителя, пытавшегося попасть в Заречный

17 Апр 13:36 2019-04-17T13:36:12+03:00

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Военнослужащие воинской части Росгвардии задержали мужчину, который пытался перелезть через забор, окружающий город Заречный. О вторжении предупредили датчики тревожной сигнализации.

Прибыв к месту срабатывания охранной системы, военнослужащие обнаружили и задержали нарушителя. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении.

Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU