2019-04-16T18:41:45+03:00
Экономика

Светотехники Мордовии планируют занять пять процентов мирового рынка

Такую задачу поставил Глава РМ Владимир Волков
Анна ЧЕРНАЯ
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Семь лет назад в республике был создан инновационный кластер «Светотехника и оптоэлектронное приборостроение». За это время число его участников увеличилось почти втрое - до 55 предприятий, а объемы производства выросли в семь раз - до 35 миллиардов рублей.

- Только за последние два года участниками кластера создано свыше тысячи высокопроизводительных рабочих мест, - заявил Владимир Волков. - Одним из знаковых я считаю контракт на поставку в Китай стеклянной колбы для изготовления светодиодных ламп, которые производит завод «Лисма». Мы сумели поставить свою продукцию в страну, чьи производители доминируют на рынке светотехники. Это говорит о том, что мы можем выпускать качественную продукцию по конкурентной цене.

Кстати, чуть раньше «Лисма» отправила в Иран полуфабрикаты из стекла для производства газоразрядных ламп. Этому предшествовала огромная работа по модернизации стекольного производства. Власти республики и руководство предприятия рассчитывают, что эти контракты позволят «Лисме» закрепиться на рынке юго-восточной и средней Азии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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