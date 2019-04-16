Четвертый фестиваль органной музыки «Penza Fest» подошел к концу

16 Апр 18:01 2019-04-16T18:01:22+03:00

В этом году его посетили более двух тысяч зрителей.

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С 15 февраля по 15 апреля в Пензенской области в четвертый раз проходил уже ставший приятной традицией Фестиваль органной музыки. В этом году в его рамках прошли 11 концертов, которые посетили более двух тысяч зрителей. Участие в фестивале приняли Эрвин Виерсинга (Нидерланды), Филипп Крист (Германия), Мария Блажевич (Россия), Серджо Милителло (Италия), Александр Князев (Россия), Йос Ван дер Коой (Нидерланды), Наталья Гольфарб (Россия), Илона Биргеле (Латвия), Джулиан Бевик (Испания).

В понедельник в Органном зале филармонии состоялось закрытие «Penza Fest». Кульминацией фестиваля стал совместный концерт в исполнении двух крупнейших органистов России - солиста Свердловской государственной академической филармонии Тараса Багинца и заслуженного артиста России, профессора Санкт-Петербургского государственного университета Даниэля Зарецкого.

- В таких совместных выступлениях есть особая прелесть: ты заряжаешься дополнительной энергетикой от партнера, обмениваешься с ним эмоциями. Ну а играть вместе со своим педагогом - одно удовольствие, - отметил Тарас Багинец.

В исполнении органистов пензенцы услышали Прелюдию и фугу до мажор Иоганна Себастьяна Баха, Симфонию с имитацией военного оркестра Джованни Моранди, Сонату фа-мажор в четыре руки Иоганна Кристиана Баха, Менуэт и Токкату Эжена Жигу, Рэг-тайм Чарльза Калахана, Шуточные вариации в стиле различных композиторов Зигфрида Окса, Токкату Теодора Дюбуа, Фантазию до-минор Адольфа Хессе, Прелюдию, фугу и вариацию си минор Сезара Франка и Попурри на известные вальсы для двух органистов Иоганна Штрауса.

- Если охарактеризовать пензенский орган одним словом, я бы сказал - универсальный! Это очень сильный инструмент, а сам зал - достаточно большой и великолепно подходит для органа, которому необходимо пространство, – подчеркнул заслуженный артист России, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Даниэль Зарецкий.

ИСТОЧНИК KP.RU