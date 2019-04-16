2019-04-16T18:01:22+03:00
Звезды

Четвертый фестиваль органной музыки «Penza Fest» подошел к концу

В этом году его посетили более двух тысяч зрителей.
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 15 февраля по 15 апреля в Пензенской области в четвертый раз проходил уже ставший приятной традицией Фестиваль органной музыки. В этом году в его рамках прошли 11 концертов, которые посетили более двух тысяч зрителей. Участие в фестивале приняли Эрвин Виерсинга (Нидерланды), Филипп Крист (Германия), Мария Блажевич (Россия), Серджо Милителло (Италия), Александр Князев (Россия), Йос Ван дер Коой (Нидерланды), Наталья Гольфарб (Россия), Илона Биргеле (Латвия), Джулиан Бевик (Испания).

В понедельник в Органном зале филармонии состоялось закрытие «Penza Fest». Кульминацией фестиваля стал совместный концерт в исполнении двух крупнейших органистов России - солиста Свердловской государственной академической филармонии Тараса Багинца и заслуженного артиста России, профессора Санкт-Петербургского государственного университета Даниэля Зарецкого.

- В таких совместных выступлениях есть особая прелесть: ты заряжаешься дополнительной энергетикой от партнера, обмениваешься с ним эмоциями. Ну а играть вместе со своим педагогом - одно удовольствие, - отметил Тарас Багинец.

В исполнении органистов пензенцы услышали Прелюдию и фугу до мажор Иоганна Себастьяна Баха, Симфонию с имитацией военного оркестра Джованни Моранди, Сонату фа-мажор в четыре руки Иоганна Кристиана Баха, Менуэт и Токкату Эжена Жигу, Рэг-тайм Чарльза Калахана, Шуточные вариации в стиле различных композиторов Зигфрида Окса, Токкату Теодора Дюбуа, Фантазию до-минор Адольфа Хессе, Прелюдию, фугу и вариацию си минор Сезара Франка и Попурри на известные вальсы для двух органистов Иоганна Штрауса.

- Если охарактеризовать пензенский орган одним словом, я бы сказал - универсальный! Это очень сильный инструмент, а сам зал - достаточно большой и великолепно подходит для органа, которому необходимо пространство, – подчеркнул заслуженный артист России, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Даниэль Зарецкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пензенские фонтаны запустят к 1 мая
В ООО «ТНС энерго Пенза» пройдет неделя охраны труда
Сотрудники МЧС Мордовии сажают деревья по всей республике
Иван Белозерцев обсудил с Владимиром Мединским судьбу Пензенского цирка
Отопительный сезон в Саранске завершится на этой неделе
Первым заместителем Главы Саранска назначен Игорь Бутяйкин
Сразу несколько питомцев Пензенского зоопарка принесли потомство
Конференцию разработчиков «Secon» в Пензе посетили более 1300 человек
В Мордовии к «Бессмертному полку» присоединятся десятки тысяч жителей
В Пензу приедут участники автопробега Росгвардии
Более 24 тысяч пензенцев приняли участие в общегородском субботнике
На обновление фонтана в центре Пензы выделят более 200 миллионов рублей
В Мордовии из-за горящей травы пожар охватил 12 домов
62 пензенских педагога провели экологический урок «Чистый город начинается с тебя»
Пензенская «Молодая гвардия» открыла избирательный штаб
Сотрудница Пензенского филиала «Почты России» стала призером конкурса «Музыкальная открытка»
Житель Мордовии избил полицейского украденным из церкви инвентарем