2019-04-16T14:15:39+03:00
Происшествия

Жительница Мордовии предстанет перед судом за истязания дочери

Женщина избивала подростка несколько лет
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 24-летней жительницы Рузаевки. Женщина в течение двух с половиной лет избивала свою дочь 2004 года рождения.

Мать подростка часто злоупотребляла алкоголем. Во время опьянения женщина била дочь руками и подручными предметами. Свидетелями часто становились двое других несовершеннолетних детей.

Стало известно, что дети не раз помещались в реабилитационный центр. Кроме этого, семья несколько лет состоит на профилактическом учете из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пензенские фонтаны запустят к 1 мая
В ООО «ТНС энерго Пенза» пройдет неделя охраны труда
Сотрудники МЧС Мордовии сажают деревья по всей республике
Иван Белозерцев обсудил с Владимиром Мединским судьбу Пензенского цирка
Отопительный сезон в Саранске завершится на этой неделе
Первым заместителем Главы Саранска назначен Игорь Бутяйкин
Сразу несколько питомцев Пензенского зоопарка принесли потомство
Конференцию разработчиков «Secon» в Пензе посетили более 1300 человек
В Мордовии к «Бессмертному полку» присоединятся десятки тысяч жителей
В Пензу приедут участники автопробега Росгвардии
Более 24 тысяч пензенцев приняли участие в общегородском субботнике
На обновление фонтана в центре Пензы выделят более 200 миллионов рублей
В Мордовии из-за горящей травы пожар охватил 12 домов
62 пензенских педагога провели экологический урок «Чистый город начинается с тебя»
Пензенская «Молодая гвардия» открыла избирательный штаб
Сотрудница Пензенского филиала «Почты России» стала призером конкурса «Музыкальная открытка»
Житель Мордовии избил полицейского украденным из церкви инвентарем