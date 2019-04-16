Жительница Мордовии предстанет перед судом за истязания дочери

16 Апр 14:15 2019-04-16T14:15:39+03:00

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Завершилось расследование уголовного дела в отношении 24-летней жительницы Рузаевки. Женщина в течение двух с половиной лет избивала свою дочь 2004 года рождения.

Мать подростка часто злоупотребляла алкоголем. Во время опьянения женщина била дочь руками и подручными предметами. Свидетелями часто становились двое других несовершеннолетних детей.

Стало известно, что дети не раз помещались в реабилитационный центр. Кроме этого, семья несколько лет состоит на профилактическом учете из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU