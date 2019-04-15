В Пензенской области стартовала экологическая акция «Сурскому водохранилищу - чистые берега»

15 Апр 18:16 2019-04-15T18:16:47+03:00

Первое мероприятие в ее рамках состоялось на прошлой неделе

Изменить размер текста: A A

Пензенское отделение Русского географического общества и ООО «Управление благоустройства и очистки» проводят экологическую акцию, цель которой - очистка берегов Сурского водохранилища от мусора.

Первая уборка состоялась с 12 по 14 апреля. Участие в ней приняли участники турслета «Стрит». За три дня они собрали более 150 мешков мусора в прибрежной зоне Сурского водохранилища в Пензенской области.

Следующая массовая акция по уборке мусора на территории Сурского водохранилища запланирована на 11-12 мая.

После проведения мероприятий по уборке мусора «Управление благоустройства и очистки» организует вывоз собранных отходов на полигон.

ИСТОЧНИК KP.RU