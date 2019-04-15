В Пензенской области стартовала экологическая акция «Сурскому водохранилищу - чистые берега»
Пензенское отделение Русского географического общества и ООО «Управление благоустройства и очистки» проводят экологическую акцию, цель которой - очистка берегов Сурского водохранилища от мусора.
Первая уборка состоялась с 12 по 14 апреля. Участие в ней приняли участники турслета «Стрит». За три дня они собрали более 150 мешков мусора в прибрежной зоне Сурского водохранилища в Пензенской области.
Следующая массовая акция по уборке мусора на территории Сурского водохранилища запланирована на 11-12 мая.
После проведения мероприятий по уборке мусора «Управление благоустройства и очистки» организует вывоз собранных отходов на полигон.
ИСТОЧНИК KP.RU