В Мордовии задержали подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка

15 Апр 17:53 2019-04-15T17:53:16+03:00

Мужчина заявил, что выстрелил в парня случайно во время охоты

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На выходных в Мордовии погиб 15-летний подросток. В этот момент с ним находилась его несовершеннолетняя подруга. Девушка пояснила, что она и парень гуляли по лесополосе. Мимо проехал автомобиль, из которого раздался хлопок, после чего юноша упал. Его подруга сразу вызвала «скорую», но парень скончался от огнестрельного ранения.

Сегодня ночью следственные органы задержали 47-летнего жителя Саранска по подозрению в убийстве. Мужчина отметил, что выстрел был им сделан ошибочно во время охоты.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU