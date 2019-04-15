В субботу жительниц Пензенской области ждут маммологии и гинекологи

15 Апр 17:41 2019-04-15T17:41:43+03:00

Прием будет вестись в женских консультациях и поликлиниках по месту жительства

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В субботу жительницы Пензенской области приглашаются к акушерам-гинекологам, онкологам и на проведение маммографии.

Предварительная запись на прием и проведение обследований в медицинские организации, территориально расположенные в городе Пенза, осуществляется через Контакт-центр для взрослого населения по телефону: 999-130.

Запись на прием в районных больницах и межрайонных центрах - через регистратуры соответствующих медицинских организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU