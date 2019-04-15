Почти 60 тысяч пензенцев уже прошли диспансеризацию в этом году

15 Апр 16:55 2019-04-15T16:55:55+03:00

Всего же в регионе медицинским осмотрам подлежат 223 735 человек

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В этом году осмотрам подлежат те, кто родился в 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годах.

- Диспансеризация - важнейший инструмент профилактики, - отмечает главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Пензенской области Ирина Пузракова. - Проверку своего здоровья стоит проходить регулярно, поскольку это в значительной степени уменьшает вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности.

Предварительная статистика диспансеризации населения Пензенской области в этом году такова: лидером среди выявленных заболеваний являются болезни систем кровообращения. На втором месте - болезни эндокринной системы, избыточная масса тела и нарушение обмена веществ. Также у пензенцев часто обнаруживают сахарный диабет и злокачественные образования.

ИСТОЧНИК KP.RU