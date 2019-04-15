Отопительный сезон в Саранске может завершиться 1 мая

15 Апр 14:24 2019-04-15T14:24:33+03:00

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Сегодня в мэрии Саранска обсудили окончание отопительного сезона.

- Согласно постановлению Правительства Российской Федерации №354, отопительной сезон завершается, если на протяжении пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха превышает +8 градусов по Цельсию, но пока таких показателей мы не зафиксировали, - отметил и.о. Первого заместителя Главы городского округа Саранск - Директора Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск Александр Арянов.

Кроме того, в ближайшее время в Мордовии ожидаются понижение температуры до показателей ниже нуля в ночное время.

- Запланируем отключение на 1 мая. Если потеплеет, сделаем это раньше, - подчеркнул мэр Петр Тултаев.

ИСТОЧНИК KP.RU