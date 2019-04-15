Гран-при фестиваля «Золотая провинция» взял пермский театр «У Моста»

15 Апр 11:15 2019-04-15T11:18:19+03:00

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В Пензенской области прошел фестиваль «Золотая провинция». На разных площадках в Пензе, Заречном и Кузнецке труппы со всей России представляли свои постановки и моноспектакли по мотивам классики и современным историям.

Вчера перед показом «Ревизора» Н. В. Гоголя в исполнении труппы пермского театра «У Моста» состоялась церемония закрытия фестиваля. К зрителям обратилась министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова:

- «Золотая провинция» - это новое дыхание, место, где рождаются новые идеи и проекты. За неделю фестиваля зрители проникнись атмосферой настоящего театрального праздника, чувствами героев и восторгом от яркой актерской игры.

По итогам Гран-при фестиваля этого года получил театр «У Моста» со спектаклем «Ревизор».

ИСТОЧНИК KP.RU