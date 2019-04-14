В Мордовии из проезжающей машины застрелили 15-летнего подростка
Сегодня ночью на окраине лесополосы рядом с селом Марьяновка в Большеберезниковском районе Мордовии было найдено тело 15-летнего подростка с огнестрельным ранением.
Странную и пугающую историю следователям рассказала девушка, которая была этим вечером вместе с парнем.
- По словам несовершеннолетней, они вместе с ее знакомым шли по обочине. Потом она услышала хлопок из проезжавшей мимо машины, после чего подросток упал, - рассказали КП в СУ СК РФ по Мордовии.
Увидев, что у друга идет кровь, девушка вызвала врачей. Но медики были бессильны: 15-летний подросток скончался от огнестрельного ранения.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи и полицейский работают, чтобы установить все обстоятельства происшедшего. В первую очередь - найти машину, из которой, предположительно, прозвучал выстрел.
О возможных мотивам убийства на в МВД, ни в СК пока ничего не говорят.
ИСТОЧНИК KP.RU