2019-04-14T19:50:14+03:00
Происшествия

В Мордовии из проезжающей машины застрелили 15-летнего подростка

Возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
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Неизвестный выстрелил из машины в подростка и уехал.Неизвестный выстрелил из машины в подростка и уехал.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Сегодня ночью на окраине лесополосы рядом с селом Марьяновка в Большеберезниковском районе Мордовии было найдено тело 15-летнего подростка с огнестрельным ранением.

Странную и пугающую историю следователям рассказала девушка, которая была этим вечером вместе с парнем.

- По словам несовершеннолетней, они вместе с ее знакомым шли по обочине. Потом она услышала хлопок из проезжавшей мимо машины, после чего подросток упал, - рассказали КП в СУ СК РФ по Мордовии.

Увидев, что у друга идет кровь, девушка вызвала врачей. Но медики были бессильны: 15-летний подросток скончался от огнестрельного ранения.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи и полицейский работают, чтобы установить все обстоятельства происшедшего. В первую очередь - найти машину, из которой, предположительно, прозвучал выстрел.

О возможных мотивам убийства на в МВД, ни в СК пока ничего не говорят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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