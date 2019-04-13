2019-04-13T20:00:06+03:00
Происшествия

Причиной обрушения в доме №108а на улице Калинина стало намокание стены

Жильцы здания самовольно обустроили две душевые на одном из этажей
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера в Пензе обрушилась кирпичная кладка между вторым и третьим этажом дома №108а на улице Калинина. В здании располагается общежитие.

Сегодня мэр Виктор Кувайцев посетил место происшествия и пообщался с жильцами. По предварительной причине, причиной обрушения намокание стены из-за самовольного обустройства жильцами двух душевых кабин.

Начальник Управления ЖКХ Александр Утин доложил, что дом аварийным не признан, состоит в программе капитального ремонта, и по плану в этом году здесь должны были заменить кровлю.

- Помимо этого, необходимо составить смету, подготовить всю необходимую документацию на выполнение работ по капитальному ремонту фасада данного дома в этом году, и синхронизировать ремонт фасада с ремонтом крыши, - добавил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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