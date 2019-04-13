Причиной обрушения в доме №108а на улице Калинина стало намокание стены
Вчера в Пензе обрушилась кирпичная кладка между вторым и третьим этажом дома №108а на улице Калинина. В здании располагается общежитие.
Сегодня мэр Виктор Кувайцев посетил место происшествия и пообщался с жильцами. По предварительной причине, причиной обрушения намокание стены из-за самовольного обустройства жильцами двух душевых кабин.
Начальник Управления ЖКХ Александр Утин доложил, что дом аварийным не признан, состоит в программе капитального ремонта, и по плану в этом году здесь должны были заменить кровлю.
- Помимо этого, необходимо составить смету, подготовить всю необходимую документацию на выполнение работ по капитальному ремонту фасада данного дома в этом году, и синхронизировать ремонт фасада с ремонтом крыши, - добавил мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU