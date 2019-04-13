В Мордовии мужчина застрелил родственника из охотничьего ружья

13 Апр 14:28 2019-04-13T14:28:17+03:00

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10 апреля в селе Кажлодка Торбеевского района Мордовии 48-летний местный житель распивал спиртное со своим 52-летним родственником из Саранска. Вспыхнула ссора, которая перешла в драку. Гость ударил хозяина дома табуретом, тот в ответ взялся за ружье и выстрелил.

Пострадавший был доставлен в больницу, однако через пару дней скончался. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что оружие было незарегистрированным. Проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU