Власти Пензы и Ульяновска договорились о сотрудничестве

12 Апр 16:31 2019-04-12T16:31:26+03:00

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Сегодня мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил Ульяновск с рабочим визитом и встретился с главой города Сергеем Панчиным. Во время разговора стороны договорились о сотрудничестве и подписали соответствующее соглашение.

- Наши города - соседи, - отметил Виктор Кувайцев. – Договор поможет укрепить наши связи. Мы и так сотрудничали, но теперь будет делать это систематически и целенаправленно.

После подписания документа стороны обменялись памятными сувенирами.

ИСТОЧНИК KP.RU