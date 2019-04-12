Власти Пензы и Ульяновска договорились о сотрудничестве
Было подписано соглашение
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Сегодня мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил Ульяновск с рабочим визитом и встретился с главой города Сергеем Панчиным. Во время разговора стороны договорились о сотрудничестве и подписали соответствующее соглашение.
- Наши города - соседи, - отметил Виктор Кувайцев. – Договор поможет укрепить наши связи. Мы и так сотрудничали, но теперь будет делать это систематически и целенаправленно.
После подписания документа стороны обменялись памятными сувенирами.
ИСТОЧНИК KP.RU