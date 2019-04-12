Жительница Пензы продает раритетную «Волгу»

12 Апр 15:44 2019-04-12T15:44:03+03:00

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Пресс-служба сервиса «Юла» продолжает радовать нас интересными находками на своем сайте. Мы уже не раз говорили о самых необычных товарах, которые пензенцы выставляют на продажу.

Сегодня стало известна, что жительница Пензы выставила на продажу раритетную «Волгу» 1970 года выпуска с пробегом всего в пять тысяч километров. Цена автомобиля – 250 тысяч рублей. Продавец отмечает, что не готова к торгу.

ИСТОЧНИК KP.RU