Жительница Пензы продает раритетную «Волгу»
Автомобиль горожанка оценила в 250 тысяч рублей
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Пресс-служба сервиса «Юла» продолжает радовать нас интересными находками на своем сайте. Мы уже не раз говорили о самых необычных товарах, которые пензенцы выставляют на продажу.
Сегодня стало известна, что жительница Пензы выставила на продажу раритетную «Волгу» 1970 года выпуска с пробегом всего в пять тысяч километров. Цена автомобиля – 250 тысяч рублей. Продавец отмечает, что не готова к торгу.
ИСТОЧНИК KP.RU