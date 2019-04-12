Пензенские предприятия снова проведут «Неделю без турникетов»

12 Апр 15:36 2019-04-12T15:36:13+03:00

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В понедельник Пензенская область снова присоединится к Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Это масштабное профориентационное мероприятие проводится при поддержке Союза машиностроителей России. На семь дней предприятия, организации, научно-исследовательские институты по всей стране откроют двери для школьников и студентов, чтобы познакомить их с предприятиями и профессиями, востребованными на современном промышленном производстве.

В Пензенской области первая экскурсия пройдет на «Пензенском производственном объединении электронной вычислительной техники имени В.А. Ревунова». Промышленная экскурсия включает в себя просмотр выставочных экспозиций, посещение производственных подразделений, встречи с конструкторами, инженерами и специалистами предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU