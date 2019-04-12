2019-04-12T15:36:13+03:00
Общество

Пензенские предприятия снова проведут «Неделю без турникетов»

Организаторы акции приглашают предприятия реального сектора экономики, организации и учреждения области присоединиться к ее проведению
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник Пензенская область снова присоединится к Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Это масштабное профориентационное мероприятие проводится при поддержке Союза машиностроителей России. На семь дней предприятия, организации, научно-исследовательские институты по всей стране откроют двери для школьников и студентов, чтобы познакомить их с предприятиями и профессиями, востребованными на современном промышленном производстве.

В Пензенской области первая экскурсия пройдет на «Пензенском производственном объединении электронной вычислительной техники имени В.А. Ревунова». Промышленная экскурсия включает в себя просмотр выставочных экспозиций, посещение производственных подразделений, встречи с конструкторами, инженерами и специалистами предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пензенские фонтаны запустят к 1 мая
В ООО «ТНС энерго Пенза» пройдет неделя охраны труда
Сотрудники МЧС Мордовии сажают деревья по всей республике
Иван Белозерцев обсудил с Владимиром Мединским судьбу Пензенского цирка
Отопительный сезон в Саранске завершится на этой неделе
Первым заместителем Главы Саранска назначен Игорь Бутяйкин
Сразу несколько питомцев Пензенского зоопарка принесли потомство
Конференцию разработчиков «Secon» в Пензе посетили более 1300 человек
В Мордовии к «Бессмертному полку» присоединятся десятки тысяч жителей
В Пензу приедут участники автопробега Росгвардии
Более 24 тысяч пензенцев приняли участие в общегородском субботнике
На обновление фонтана в центре Пензы выделят более 200 миллионов рублей
В Мордовии из-за горящей травы пожар охватил 12 домов
62 пензенских педагога провели экологический урок «Чистый город начинается с тебя»
Пензенская «Молодая гвардия» открыла избирательный штаб
Сотрудница Пензенского филиала «Почты России» стала призером конкурса «Музыкальная открытка»
Житель Мордовии избил полицейского украденным из церкви инвентарем