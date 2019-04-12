В Пензе пожилой водитель ударил чужое авто и скрылся с места аварии [ВИДЕО]
Но ДТП попало в объектив камеры «Безопасного дома»
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10 апреля на улице Ладожской в Пензе произошло ДТП: пожилой горожанин, выезжая со своего места на стоянке возле подъезда, слишком резко стартанул и въехал в чужую машину. Не подозревая, что его действия снимают камеры «Безопасного дома», водитель, осмотрев последствия удара, предпочел сесть в свое авто и уехать.
Компания уже передала записи в ГИБДД.
Скрылся с места ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU