В Пензе пожилой водитель ударил чужое авто и скрылся с места аварии [ВИДЕО]

12 Апр 14:52 2019-04-12T14:53:47+03:00

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10 апреля на улице Ладожской в Пензе произошло ДТП: пожилой горожанин, выезжая со своего места на стоянке возле подъезда, слишком резко стартанул и въехал в чужую машину. Не подозревая, что его действия снимают камеры «Безопасного дома», водитель, осмотрев последствия удара, предпочел сесть в свое авто и уехать.

Компания уже передала записи в ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/702568" frameborder="0"></iframe> Скрылся с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU