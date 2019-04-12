На конференцию разработчиков «Secon» в Пензу приедут спикеры из восьми стран
19-20 апреля в Пензе в 11 раз пройдет крупнейшая в Поволжье технологическая конференция «Secon». Для гостей и участников форума выступят спикеры из восьми стран – всего запланировано более 70 докладов на тему разработки ПО, искусственного интеллекта, геймдизайна и др.
Ключевым треком программы 2019 года станет секция «Всадники технологий», в которой выступят ведущие игроки IT-рынка. Всех спикеров конференции можно встретить в зоне свободного общения, и даже договориться об индивидуальной встрече в зоне нетворкинга конференции.
В холлах разместится технологическая выставка от компаний-членов Ассоциации SECON и спонсоров конференции. Все желающие смогут пройти выставку в режиме квеста, поучаствовать в лотерее и выиграть ценные призы от спонсоров конференции.
Купить билеты на конференцию можно на сайте. Вход для школьников бесплатный, для студентов - со скидкой.
ИСТОЧНИК KP.RU