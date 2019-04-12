2019-04-12T14:25:16+03:00
Общество

На конференцию разработчиков «Secon» в Пензу приедут спикеры из восьми стран

До мероприятия остается чуть больше недели
Анна ЧЕРНАЯ
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19-20 апреля в Пензе в 11 раз пройдет крупнейшая в Поволжье технологическая конференция «Secon». Для гостей и участников форума выступят спикеры из восьми стран – всего запланировано более 70 докладов на тему разработки ПО, искусственного интеллекта, геймдизайна и др.

Ключевым треком программы 2019 года станет секция «Всадники технологий», в которой выступят ведущие игроки IT-рынка. Всех спикеров конференции можно встретить в зоне свободного общения, и даже договориться об индивидуальной встрече в зоне нетворкинга конференции.

В холлах разместится технологическая выставка от компаний-членов Ассоциации SECON и спонсоров конференции. Все желающие смогут пройти выставку в режиме квеста, поучаствовать в лотерее и выиграть ценные призы от спонсоров конференции.

Купить билеты на конференцию можно на сайте. Вход для школьников бесплатный, для студентов - со скидкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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