В Пензе выступил испанский органист Джулиан Бевиг
Он исполнил сочинения из репертуара И. С. Баха, М. Дюпре, Ю. Ройбке, Л. Вьерна и Д. Букстехуде
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В Сурском крае продолжает работу четвертый фестиваль органной музыки «Penza Fest». Вчера состоялся очередной концерт в рамках мероприятия - для пензенцев выступил ведущий испанский органист Джулиан Бевиг, являющихся лауреатом многих конкурсов Германии, Франции и Нидерландах. Бевиг активно гастролирует по Европе, США и Австралии, преподает в Кёльнской высшей школе музыки, работает в соборе «Святого ангела».
Фестиваль завершится 15 апреля выступлением российских органистов Даниэля Зарецкого (г. Санкт-Петербург) и Тараса Багинца (г. Екатеринбург).
ИСТОЧНИК KP.RU