В Пензе ДТП с участием «Яндекс. Такси» попало на камеры [ВИДЕО]

12 Апр 13:03 2019-04-12T13:03:44+03:00

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В Пензе во дворе одного из домов на улице Ладожской произошло ДТП, попавшее на камеру «Безопасного дома». На видео заметно, как автомобиль с маркировкой «Яндекс. Такси» на довольно высокой скорости въезжает на территорию дома и таранит припаркованный рядом с подъездом автомобиль «Ауди».

После аварии таксист выходит из своего транспортного средства – видимо, для оценки ущерба, но не чужого, а собственного. Дожидаться владельца пострадавшей машины виновник ДТП не стал, скрывшись с места.

Благодаря записи с камер «Безопасного дома», нерадивого таксиста теперь ждет справедливое наказание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/702573" frameborder="0"></iframe> Таксист врезался в авто во дворе и уехал.

ИСТОЧНИК KP.RU