В Пензе ДТП с участием «Яндекс. Такси» попало на камеры [ВИДЕО]
В Пензе во дворе одного из домов на улице Ладожской произошло ДТП, попавшее на камеру «Безопасного дома». На видео заметно, как автомобиль с маркировкой «Яндекс. Такси» на довольно высокой скорости въезжает на территорию дома и таранит припаркованный рядом с подъездом автомобиль «Ауди».
После аварии таксист выходит из своего транспортного средства – видимо, для оценки ущерба, но не чужого, а собственного. Дожидаться владельца пострадавшей машины виновник ДТП не стал, скрывшись с места.
Благодаря записи с камер «Безопасного дома», нерадивого таксиста теперь ждет справедливое наказание.
Таксист врезался в авто во дворе и уехал.
ИСТОЧНИК KP.RU