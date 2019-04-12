ООО «ТНС энерго Пенза» предлагает оплатить электроэнергию удобным способом

12 Апр 11:53 2019-04-12T11:55:26+03:00

ООО «ТНС энерго Пенза» стремится повысить для клиентов удобство взаимодействия с компанией, в том числе в части оплаты за электрическую энергию

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И в преддверии наступления сезона отпусков и дачного периода напоминает своим клиентам обо всех возможных способах оплаты потребленного ресурса. Остается только выбрать наиболее удобный для себя. Для тех, кто доверяет лишь человеческому общению и подтверждающим документам на бумажном носителе, компания рекомендует для оплаты:

- кассы и ЦОК «ТНС энерго Пенза»;

- терминалы и офисы ПАО «Сбербанк России»;

- отделения Почты России

Те, у кого есть банковские карты, кто предпочитает дистанционные способы оплаты, давно оценили онлайн-способы:

- «Личный кабинет» на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза»;

- Мобильное приложение «ТНС энерго. Личный кабинет»;

- платёжный интернет-сервис А-3, предоставляемый на сайте компании https://penza.tns-e.ru/

- сервис Сбербанк Онлайн

- К нам часто обращаются потребители с вопросами, как оплачивать электроэнергию вовремя, если квитанции могут задержаться при доставке, - отметил управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов. - Сегодня более 10 000 потребителей подключили «Электронную квитанцию» и получают ее на электронный адрес. Более 15 000 зарегистрировались в «Личном кабинете» и установили мобильное приложение «ТНС энерго. Личный кабинет». Сформированная квитанция, а также данные, позволяющие произвести оплату, доступны им уже в первых числах месяца. Это электронный платежный документ. Таким образом, потребителей ничто не задерживает провести оплату вовремя. Сервис хранит и предыдущие извещения, любое из них можно распечатать. Таким образом, квитанция на бумажном носителе становится неким архивным документом.

ИСТОЧНИК KP.RU