Показал класс: министр здравоохранения Мордовии прооперировал нескольких пациентов

12 Апр 10:11 2019-04-12T10:14:43+03:00

Олег Маркин провел мастер-класс для врачей одной из республиканских больниц

Изменить размер текста: A A

Вчера министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин посетил Комсомольскую центральную районную больницу Чамзинского района Мордовии. Здесь министр вместе с местными врачами сделал несколько показательных операций на лапароскопическом оборудовании.

Олег Маркин оценил качество предоставляемых медицинских услуг в учреждении. Сейчас в Комсомольской больнице расположено 215 коек, 30 из них - хирургические, 15 - травматологические. В рамках мероприятий по модернизации республиканской сферы здравоохранения в конце года на базе учреждения начнет работу амбулаторное отделение онкологического центра. Напомним, что Глава Мордовии Владимир Волков в Послании Госсобранию РМ сообщил, что на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в республику будет направлено почти восемь миллиардов рублей.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Олег Маркин был назначен министром здравоохранения РМ в середине марта. До этого он возглавлял республиканскую клиническую больницу имени С.В. Каткова.

ИСТОЧНИК KP.RU