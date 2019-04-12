2019-04-12T10:14:43+03:00
Здоровье

Показал класс: министр здравоохранения Мордовии прооперировал нескольких пациентов

Олег Маркин провел мастер-класс для врачей одной из республиканских больниц
Алиса НЕВСКАЯ
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До назначения на должность министра Олег Маркин возглавлял республиканскую клиническую больницу имени С.В. Каткова.До назначения на должность министра Олег Маркин возглавлял республиканскую клиническую больницу имени С.В. Каткова.Фото: Пресс-служба Главы РМ
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Вчера министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин посетил Комсомольскую центральную районную больницу Чамзинского района Мордовии. Здесь министр вместе с местными врачами сделал несколько показательных операций на лапароскопическом оборудовании.

Олег Маркин оценил качество предоставляемых медицинских услуг в учреждении. Сейчас в Комсомольской больнице расположено 215 коек, 30 из них - хирургические, 15 - травматологические. В рамках мероприятий по модернизации республиканской сферы здравоохранения в конце года на базе учреждения начнет работу амбулаторное отделение онкологического центра. Напомним, что Глава Мордовии Владимир Волков в Послании Госсобранию РМ сообщил, что на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в республику будет направлено почти восемь миллиардов рублей.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Олег Маркин был назначен министром здравоохранения РМ в середине марта. До этого он возглавлял республиканскую клиническую больницу имени С.В. Каткова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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