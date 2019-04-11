2019-04-11T18:04:25+03:00
Звезды

Пензенская библиотека для детей и юношества приглашает на «Библионочь»

В этом году мероприятия акции пройдут под девизом «Весь мир – театр!»
Анна ЧЕРНАЯ
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Для читателей всех возрастов в библиотеке будут работать несколько интерактивных площадок.

В «Костюмерной» гостям предложат изготовить в технике аппликации костюмы героев к постановкам по произведениям А. Пушкина, Дж. Родари, А. Милна, К. Булычева, а в мастерской «Закулисье» - создать эксклюзивные театральные маски.

На площадке квест-игры «Мы идем за кулисы» участникам предстоит составить «Театральную азбуку» путем решения ребусов и логических головоломок.

Площадка актерского мастерства «Хочу в артисты!» предоставит возможность всем желающим стать абитуриентами театрального училища и пройти творческие испытания.

Посетители «Гримерки» попытаются угадать, кто из известных актеров, загримированных литературными персонажами, представлен на фото.

Площадка «Звуки музыки» познакомит детей и взрослых с основными видами музыкального театра.

Детей и взрослых ждут в библиотеке в субботу. Начало работы тематически площадок в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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