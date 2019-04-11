В Мордовии продолжает гореть сухая трава

11 Апр 15:26 2019-04-11T15:26:15+03:00

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За последние несколько дней пожарные Мордовии более сорока раз выезжали на тушение горящей травы. Сосчитать, сколько таких мини-пожаров погасло сами по себе или при помощи рядовых горожан, невозможно.

В абсолютном большинстве случаев трава преднамеренно поджигается людьми, поскольку существует ошибочное мнение, что сжигание прошлогодней растительности помогает земле очиститься. На самом же деле, огонь приносит природе только вред – уничтожаются молодые деревья, небольшие животные и насекомые. Но, хуже того, огонь зачастую угрожает самым различным постройкам в населённых пунктах. Зажжённый в месте, кажущемся безопасным, огонь способен преодолеть сотни и тысячи метров и подойти к домам там, где никто этого не ожидает. Помимо домов ежегодно в апреле огонь уничтожает небольшие строения, заборы, кресты на кладбищах и другое.

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия призывает граждан ни в коем случае не жечь сухую траву. Номер телефона пожарно-спасательной службы – «101».

ИСТОЧНИК KP.RU