Пензенские школьники стали призерами Всероссийской олимпиады по физике

11 Апр 12:36 2019-04-11T12:38:20+03:00

Теперь ребята автоматически получат 100 баллов за экзамен по этой дисциплине, что поможет им поступить в вуз

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С 5 по 10 апреля в Томске проходил заключительный этап Всероссийской олимпиады по физике. За право победы боролись 305 школьников из 61 региона. Пензенскую область представляли Роман Малов, Дмитрий Шаронов и Михаил Ефремкин из Губернского лицея и Александр Тряпицын из гимназии № 44.

Традиционно, олимпиада проводилась в два этапа: проверка теории и эксперименты. По итогам состязаний Роман Малов, Дмитрий Шаронов и Михаил Ефремкин стали призерами. Стоит отметить, что Дмитрий и Роман добились таких результатов и в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU