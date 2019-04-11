2019-04-11T12:38:20+03:00
Общество

Пензенские школьники стали призерами Всероссийской олимпиады по физике

Теперь ребята автоматически получат 100 баллов за экзамен по этой дисциплине, что поможет им поступить в вуз
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Роман Малов, Дмитрий Шаронов и Михаил Ефремкин стали призерами олимпиады.Роман Малов, Дмитрий Шаронов и Михаил Ефремкин стали призерами олимпиады.Фото: Министерство образования Пензенской области
Изменить размер текста:

С 5 по 10 апреля в Томске проходил заключительный этап Всероссийской олимпиады по физике. За право победы боролись 305 школьников из 61 региона. Пензенскую область представляли Роман Малов, Дмитрий Шаронов и Михаил Ефремкин из Губернского лицея и Александр Тряпицын из гимназии № 44.

Традиционно, олимпиада проводилась в два этапа: проверка теории и эксперименты. По итогам состязаний Роман Малов, Дмитрий Шаронов и Михаил Ефремкин стали призерами. Стоит отметить, что Дмитрий и Роман добились таких результатов и в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пензенские фонтаны запустят к 1 мая
В ООО «ТНС энерго Пенза» пройдет неделя охраны труда
Сотрудники МЧС Мордовии сажают деревья по всей республике
Иван Белозерцев обсудил с Владимиром Мединским судьбу Пензенского цирка
Отопительный сезон в Саранске завершится на этой неделе
Первым заместителем Главы Саранска назначен Игорь Бутяйкин
Сразу несколько питомцев Пензенского зоопарка принесли потомство
Конференцию разработчиков «Secon» в Пензе посетили более 1300 человек
В Мордовии к «Бессмертному полку» присоединятся десятки тысяч жителей
В Пензу приедут участники автопробега Росгвардии
Более 24 тысяч пензенцев приняли участие в общегородском субботнике
На обновление фонтана в центре Пензы выделят более 200 миллионов рублей
В Мордовии из-за горящей травы пожар охватил 12 домов
62 пензенских педагога провели экологический урок «Чистый город начинается с тебя»
Пензенская «Молодая гвардия» открыла избирательный штаб
Сотрудница Пензенского филиала «Почты России» стала призером конкурса «Музыкальная открытка»
Житель Мордовии избил полицейского украденным из церкви инвентарем