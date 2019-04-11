Пензенские школьники стали призерами Всероссийской олимпиады по физике
Теперь ребята автоматически получат 100 баллов за экзамен по этой дисциплине, что поможет им поступить в вуз
Роман Малов, Дмитрий Шаронов и Михаил Ефремкин стали призерами олимпиады.Фото: Министерство образования Пензенской области
Изменить размер текста:
С 5 по 10 апреля в Томске проходил заключительный этап Всероссийской олимпиады по физике. За право победы боролись 305 школьников из 61 региона. Пензенскую область представляли Роман Малов, Дмитрий Шаронов и Михаил Ефремкин из Губернского лицея и Александр Тряпицын из гимназии № 44.
Традиционно, олимпиада проводилась в два этапа: проверка теории и эксперименты. По итогам состязаний Роман Малов, Дмитрий Шаронов и Михаил Ефремкин стали призерами. Стоит отметить, что Дмитрий и Роман добились таких результатов и в прошлом году.
ИСТОЧНИК KP.RU