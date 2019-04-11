В библиотеке имени Лермонтова открылась выставка, приуроченная к 80-летию Пензенской области

11 Апр 12:19 2019-04-11T12:19:19+03:00

Экспонаты для нее предоставил архив

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Вчера в библиотеке имени Лермонтова открылась выставка «80 лет Пензенской области». В экспозицию вошли фотографии и документы из фондов архива региона. Выставка рассказывает об истории образования области, ее руководителях м известных жителях.

Первую экскурсию для работников учреждения и студентов провела начальник отдела использования и публикации документов ГБУ «Государственный архив Пензенской области» Светлана Петрина.

ИСТОЧНИК KP.RU