В библиотеке имени Лермонтова открылась выставка, приуроченная к 80-летию Пензенской области
Экспонаты для нее предоставил архив
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Вчера в библиотеке имени Лермонтова открылась выставка «80 лет Пензенской области». В экспозицию вошли фотографии и документы из фондов архива региона. Выставка рассказывает об истории образования области, ее руководителях м известных жителях.
Первую экскурсию для работников учреждения и студентов провела начальник отдела использования и публикации документов ГБУ «Государственный архив Пензенской области» Светлана Петрина.
ИСТОЧНИК KP.RU