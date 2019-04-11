Лучшим участковым Пензенской области признан Александр Тришкин

11 Апр 10:29 2019-04-11T12:41:06+03:00

Александр Тришкин признался, что пришел в полицию, чтобы помогать людям. Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В июле он представит регион на всероссийском этапе конкурса

Изменить размер текста: A A

В Пензенской области завершился региональный этап конкурса «Лучший по профессии» среди участковых. За победу боролись 26 полицейских, которые демонстрировали свои знания и навыки.

По итогам конкурса лучшим участковым Пензенской области признан старший лейтенант Александр Тришкин, работающий в Лунинском отделе МВД и служащий в рядах полиции с 2014 года. Вверенная ему территория находится прямо на границе с Мордовией.

- Я пошел служить в полицию, чтобы помогать людям, - отмечает участковый. – Лучшая награда для меня - благодарность жителей.

Второе место в Пензенской области занял капитан полиции Алексей Юматов, представлявший межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО Заречный, на третьем - старший лейтенант полиции Андрей Терехин из ОМВД России по Пензенскому району. Победителей и призеров конкурса поздравил лично начальник управления МВД России по Пензенской области полковник полиции Сергей Щеткин.

ИСТОЧНИК KP.RU