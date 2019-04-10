38-летний пензенец забил до смерти отца

10 Апр 17:50 2019-04-10T17:50:43+03:00

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38-летний житель Пензы предстанет перед судом за убийство отца по неосторожности и кражу. Следствием установлено, что 5 февраля обвиняемый обнаружил дома тлеющее кресло. Заподозрив отца 1951 года рождения в том, что мужчина курил и стряхивал пепел на предмет мебели, горожанин начал ссору, которая переросла в драку. Избив родителя, пензенец ушел ночевать к родственнице. Вернувшись утром вместе с матерью, он обнаружил, что мужчина не подает признаков жизни.

Ранее, в январе горожанин украл у знакомого 1800 рублей, вытащив их из кармана куртки.

Обвиняемый задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU