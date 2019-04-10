Скончался бывший первый секретарь Пензенского ГК КПСС Владимир Сазанов

10 Апр 16:48 2019-04-10T16:48:36+03:00

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В возрасте 77 лет скончался первый секретарь ГК КПСС Пензы-19, первый секретарь Пензенского ГК КПСС, экс-председатель Пензенского городского исполнительного Совета депутатов трудящихся Владимир Сазанов.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, члены правительства Пензенской области, глава города Пензы Николай Тактаров и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выражают соболезнования родным и близким Владимира Александровича.

ИСТОЧНИК KP.RU