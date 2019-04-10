Житель Мордовии предстанет перед судом за совращение семилетнего ребенка

10 Апр 16:40 2019-04-10T16:40:17+03:00

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33-летний житель Рузаевки предстанет перед судом за педофилию. Следствием установлено, что 11 января мужчина был в гостях у знакомого. В какой-то момент хозяин жилища вышел, оставив гостя наедине с семилетним сыном. Мужчина начал домогаться к ребенку.

За этим его застала бабушка мальчика, вошедшая в комнату. Женщина отобрала ребенка и обратилась в полицию.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU