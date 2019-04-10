Житель Мордовии предстанет перед судом за совращение семилетнего ребенка
Ранее мужчина был неоднократно судим за кражи
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33-летний житель Рузаевки предстанет перед судом за педофилию. Следствием установлено, что 11 января мужчина был в гостях у знакомого. В какой-то момент хозяин жилища вышел, оставив гостя наедине с семилетним сыном. Мужчина начал домогаться к ребенку.
За этим его застала бабушка мальчика, вошедшая в комнату. Женщина отобрала ребенка и обратилась в полицию.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU