Мэр Виктор Кувайцев провел прием граждан
Сегодня мэр Пензы Виктор Кувайцев провел прием граждан. В ходе встречи главе администрации поступило несколько обращений, в том числе и коллективных.
Жительница четвертого Брусничного проезда попросила мэру поспособствовать строительству канализации в микрорайоне. Стоимость объекта по смете превышает 20 миллионов рублей. Мэр поручил уточнить возможность включения проекта в программу «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы».
Житель улицы Львовской пришел с жалобой на соседа, который перекрыл забором пешеходную тропу. В ходе проверки выяснилось, что строительство ограждения было законным в связи с проведенным межеванием. Виктор Кувайцев посоветовал мужчине обратиться в суд.
Этот и другие вопросы были взяты на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU