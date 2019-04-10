Мэр Виктор Кувайцев провел прием граждан

10 Апр 15:54 2019-04-10T15:56:39+03:00

Все обращения находятся на контроле мэра. Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

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Сегодня мэр Пензы Виктор Кувайцев провел прием граждан. В ходе встречи главе администрации поступило несколько обращений, в том числе и коллективных.

Жительница четвертого Брусничного проезда попросила мэру поспособствовать строительству канализации в микрорайоне. Стоимость объекта по смете превышает 20 миллионов рублей. Мэр поручил уточнить возможность включения проекта в программу «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы».

Житель улицы Львовской пришел с жалобой на соседа, который перекрыл забором пешеходную тропу. В ходе проверки выяснилось, что строительство ограждения было законным в связи с проведенным межеванием. Виктор Кувайцев посоветовал мужчине обратиться в суд.

Этот и другие вопросы были взяты на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU