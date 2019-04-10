Пензенские школьники признаны одними из лидеров в ПФО по освоению финансовой грамотности

10 Апр 15:01 2019-04-10T15:01:06+03:00

Ребята посмотрели онлайн-уроки Банка России более 13 тысяч раз

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По итогам двух месяцев весенней сессии «Онлайн-уроков финансовой грамотности» Банка России учащиеся школ Пензенской области вошли в пятерку лидеров по Приволжскому федеральному округу. Школьники посмотрели трансляции более 13 тысяч раз.

Весенняя сессия предлагает слушателям около 20 уроков, посвященных темам личного планирования финансов, кибербезопасности и другим.

- Онлайн-уроки по финансовой грамотности, позволяют учащимся из любой точки страны получить равный доступ к знаниям в области финансов, - отметил заместитель управляющего Отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Роман Тюняев. - У школьников и студентов появилась отличная возможность повысить уровень своей финансовой грамотности, не покидая стен учебного заведения.

Принять участие в онлайн-уроках могут школы, располагающие компьютерами с выходом в Интернет, экраном или проектором. Чтобы присоединиться к проекту, необходимо оставить заявку на сайте, выбрать тему занятия, удобные дату и время его проведения.

ИСТОЧНИК KP.RU