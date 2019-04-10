260 пензенских дзюдоистов поборолись за победу на областных соревнованиях

10 Апр 14:49 2019-04-10T14:49:51+03:00

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В Пензе прошли областные соревнования на призы фонда развития дзюдо «Яма Араши», в которых приняли участие ребята 2008-2009 и 2010-2011годов рождения. Борьбу за победу на татами Дворца единоборств «Воейков» вели 260 перспективных спортсменов из Пензы, Кузнецкого, Тамалинского, Городищенского, Бессоновского и Каменского районов.

Личные поединки проводились по действующим правилам «президентского» вида спорта с ограничением травмоопасных техник.

По итогам схваток победители и призеры получили дипломы и медали соответствующих степеней, а также подарки, предоставленными фондом развития дзюдо «Яма Араши» и федерацией дзюдо Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU