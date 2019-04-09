В Пензе стартовал Международный театральный фестиваль «Золотая провинция»

9 Апр 18:16 2019-04-09T18:16:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Московский драматический театр «Сфера» представил комедию Александра Вампилова «Старший сын». С показа спектакля в Пензе стартовал восьмой Международный театральный фестиваль «Золотая провинция».

Перед началом постановки участников и зрителей поприветствовала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова:

- Этот праздник театрального искусства, несомненно, станет ярким и запоминающимся событием в культурной жизни региона, как для зрителей, так и для самих участников фестиваля, - отметила Татьяна Курдова.

VIII Международный театральный фестиваля «Золотая провинция» пройдет с 8 по 14 апреля 2019 года в Кузнецке, Пензе, Заречном, на сценах Пензенского драматического театра, областного театра «Кукольный дом», ТЮЗов города Пензы и Заречного. Свои работы представят 12 профессиональных театров из Пензы, Кургана, Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, а также театральные коллективы из Германии и Грузии.

ИСТОЧНИК KP.RU