2019-04-09T18:12:32+03:00
Общество

В Пензе дачные автобусы приведут в порядок до конца недели

Напоминаем вам, что дачный сезон начнется 20 апреля
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня мэр Пензы принял участие в смотре автобусов, которые будут курсировать по дачным маршрутам. Часть транспорта зимой не использовалась, и потому их к открытию сезона привели в порядок.

- По всем остальным нужно все закончить до конца недели, - поручил мэр.

Дачные автобусы начнут ездить с 20 апреля. Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с расписанием:

* с 20 апреля до 01 июня - три дня в неделю (среда, суббота, воскресенье);

* с 1 июня до 1 сентября - четыре дня в неделю (среда, пятница, суббота, воскресенье);

* c 1 сентября до окончания сезона - три дня в неделю (среда, суббота, воскресенье).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пензенские фонтаны запустят к 1 мая
В ООО «ТНС энерго Пенза» пройдет неделя охраны труда
Сотрудники МЧС Мордовии сажают деревья по всей республике
Иван Белозерцев обсудил с Владимиром Мединским судьбу Пензенского цирка
Отопительный сезон в Саранске завершится на этой неделе
Первым заместителем Главы Саранска назначен Игорь Бутяйкин
Сразу несколько питомцев Пензенского зоопарка принесли потомство
Конференцию разработчиков «Secon» в Пензе посетили более 1300 человек
В Мордовии к «Бессмертному полку» присоединятся десятки тысяч жителей
В Пензу приедут участники автопробега Росгвардии
Более 24 тысяч пензенцев приняли участие в общегородском субботнике
На обновление фонтана в центре Пензы выделят более 200 миллионов рублей
В Мордовии из-за горящей травы пожар охватил 12 домов
62 пензенских педагога провели экологический урок «Чистый город начинается с тебя»
Пензенская «Молодая гвардия» открыла избирательный штаб
Сотрудница Пензенского филиала «Почты России» стала призером конкурса «Музыкальная открытка»
Житель Мордовии избил полицейского украденным из церкви инвентарем