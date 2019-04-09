В Пензе дачные автобусы приведут в порядок до конца недели

9 Апр 18:12 2019-04-09T18:12:32+03:00

Напоминаем вам, что дачный сезон начнется 20 апреля

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Сегодня мэр Пензы принял участие в смотре автобусов, которые будут курсировать по дачным маршрутам. Часть транспорта зимой не использовалась, и потому их к открытию сезона привели в порядок.

- По всем остальным нужно все закончить до конца недели, - поручил мэр.

Дачные автобусы начнут ездить с 20 апреля. Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с расписанием:

* с 20 апреля до 01 июня - три дня в неделю (среда, суббота, воскресенье);

* с 1 июня до 1 сентября - четыре дня в неделю (среда, пятница, суббота, воскресенье);

* c 1 сентября до окончания сезона - три дня в неделю (среда, суббота, воскресенье).

ИСТОЧНИК KP.RU