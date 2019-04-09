В Пензе дачные автобусы приведут в порядок до конца недели
Сегодня мэр Пензы принял участие в смотре автобусов, которые будут курсировать по дачным маршрутам. Часть транспорта зимой не использовалась, и потому их к открытию сезона привели в порядок.
- По всем остальным нужно все закончить до конца недели, - поручил мэр.
Дачные автобусы начнут ездить с 20 апреля. Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с расписанием:
* с 20 апреля до 01 июня - три дня в неделю (среда, суббота, воскресенье);
* с 1 июня до 1 сентября - четыре дня в неделю (среда, пятница, суббота, воскресенье);
* c 1 сентября до окончания сезона - три дня в неделю (среда, суббота, воскресенье).
ИСТОЧНИК KP.RU