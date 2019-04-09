В Мордовии следователи выясняют обстоятельства смерти 51-летнего мужчины

9 Апр 17:47 2019-04-09T17:47:09+03:00

Его тело было обнаружено в низине

Изменить размер текста: A A

В Мордовии проводится проверка по факту гибели 51-летнего жителя деревни Красный Лундан.

1 апреля мужчина ушел из дома и не вернулся. Обеспокоенные родственники отправились на его поиски, и на следующий день обнаружили его тело в низине, наполненной водой. Экспертиза показала, что мужчина захлебнулся.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU