В Мордовии следователи выясняют обстоятельства смерти 51-летнего мужчины
Его тело было обнаружено в низине
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В Мордовии проводится проверка по факту гибели 51-летнего жителя деревни Красный Лундан.
1 апреля мужчина ушел из дома и не вернулся. Обеспокоенные родственники отправились на его поиски, и на следующий день обнаружили его тело в низине, наполненной водой. Экспертиза показала, что мужчина захлебнулся.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU