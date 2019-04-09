В школах Пензенской области пройдут экоуроки «Вода России»

9 Апр 16:59 2019-04-09T16:59:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Занятия, темой которых в этом году названа «Лаборатория чистой воды», пройдут в образовательных учреждениях до 30 мая. Ученики попробуют себя в роли изобретателей и новаторов, попробовав очистить воду различными способами. Данные эксперименты помогут понять детям , как легко загрязнить воду и как трудно очистить ее от вредных веществ. Ученики средних и старших классов также спроектируют и проверят в действии собственный фильтр для воды и выполнят задания экологического квеста.

Все методические материалы, необходимые для проведения занятий, опубликованы на сайте проекта. После регистрации в личном кабинете будут доступны три комплекта материалов - для проведения урока в младших, средних и старших классах. Они включают методические и видеогиды для подготовки занятия, красочные презентации и анимированные видеоролики. По итогам урока все школы-участники онлайн-уроков получат почетные дипломы и благодарственные письма.

ИСТОЧНИК KP.RU