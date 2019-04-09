Площадь Ленина украсят сирень и клены
Благоустройство объекта продолжается
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Стало известно и о планах озеленения одного из главных объектов города - площади Ленина. Жители города неоднократно поднимали эту тему в социальных сетях, выражая недовольство тем, что после реконструкции площадь выглядит пустой.
Во время совещания мэр Виктор Кувайцев сообщил о продолжении благоустройства объекта. До 1 мая ответственные лица оформят газон на площади и высадят саженцы нескольких видов деревьев.
- Здесь посадят шесть саженцев кленов Гиннала, 50 саженцев сирени японской, а также несколько видов кустарника, - отметил мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU