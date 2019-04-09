Школьница из Пензы снова стала призером Всероссийской олимпиады по русскому языку
Ученица многопрофильной гимназии № 4 «Ступени» Полина Малахова снова стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.
Интеллектуальное состязание проходило с 1 по 6 апреля в Москве на базе Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы. За победу боролись более 200 учеников 9-11 классов из 65 регионов. Пензенскую область на заключительном этапе, помимо Полины, представляла девятиклассница Анастасия Белякова из финансово-экономического лицея № 29.
Олимпиада проходила в два этапа. В первом туре в каждой параллели участникам нужно было выполнить восемь заданий, проверяющих умение анализировать, сравнивать, классифицировать языковые явления, разбираться в истории их становления, характеризовать особенности употребления. Во втором этапе школьники должны были показать умение пользоваться методами лингвистического исследования для ответов на интересные вопросы, связанные с функционированием языка в современном обществе.
ИСТОЧНИК KP.RU