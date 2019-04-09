13 апреля в Саранске пройдет массовый субботник

9 Апр 13:02 2019-04-09T13:02:37+03:00

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В минувшие выходные в Саранске прошел первый в этом году субботник, но, к большому сожалению, далеко не все муниципальные служащие приняли в нем участие. Глава города Петр Тултаев пообещал лично поговорить с теми, кто не вышел на уборку, и напомнил, что у них есть шанс реабилитироваться – в 13 апреля в столице Мордовии состоится массовый субботник.

- Необходимо охватить не только центр города, но и все районы, - отметил мэр. - Мусор будет упаковывать в мешки и вывозить.

Также Петр Тултаев призвал, при возможности, привлекать к уборке и школьников:

- Труд еще никого не испортил. Может, сейчас времена такие слишком уж праведные. Но в нашем детстве родителям нашим и в голову не приходило выступать против того, чтобы школьников привлекали к труду. Если мы будем так оберегать своих детей, то результат будет другой.

ИСТОЧНИК KP.RU