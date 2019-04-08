2019-04-08T18:11:46+03:00
Происшествия

В Пензенской области ищут следователя из Новокузнецка

Девушка пропала 8 марта
Анна ЧЕРНАЯ
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Управление МВД России по Кемеровской области разыскивает без вести пропавшую Алиеву Айсел Наби кызы, 1994 года рождения. 8 марта она ушла с места службы, из отдела полиции «Заводский» УМВД России по городу Новокузнецку, где работала следователем. С того момента о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 25 лет, рост 165 см, худощавое телосложение, волосы черные ниже плеч, глаза карие. Была одета в черную болоньевую куртку, синие джинсы, черные ботинки. При себе имела светлый рюкзак.

Айсел Алиева Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Айсел АлиеваФото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемой, сообщите ее в управление уголовного розыска УМВД России по Пензенской области по телефонам: 8 (8412) 59-96-45, 59-96-48.

ИСТОЧНИК KP.RU

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