Ко Дню Победы в Пензе приведут в порядок захоронения участников войны, монументы и скверы
На совещании с главами муниципальных образований губернатор губернатор поднял тему подготовки к майским праздник, в частности – ко Дню Победы.
- Погода позволяет начать приводить в порядок воинские захоронения, а также могилы участников трудового фронта, монументы и скверы, - отметил глава региона. – Все необходимо сделать к 9 мая.
Также губернатор сообщил о том, что к 2020 году во всех школах региона будет собственное Знамя Победы. Стяги будут закуплены на средства, выделенные в рамках одной из региональных программ.
Кроме того, Иван Белозерцев распорядился завершить работу по установке на территории школ флагштоков, чтобы на торжественных мероприятиях в каждом учебном заведении была возможность поднимать флаги.
ИСТОЧНИК KP.RU