2019-04-08T18:06:11+03:00
Общество

Ко Дню Победы в Пензе приведут в порядок захоронения участников войны, монументы и скверы

Об этом сообщил Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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На совещании с главами муниципальных образований губернатор губернатор поднял тему подготовки к майским праздник, в частности – ко Дню Победы.

- Погода позволяет начать приводить в порядок воинские захоронения, а также могилы участников трудового фронта, монументы и скверы, - отметил глава региона. – Все необходимо сделать к 9 мая.

Также губернатор сообщил о том, что к 2020 году во всех школах региона будет собственное Знамя Победы. Стяги будут закуплены на средства, выделенные в рамках одной из региональных программ.

Кроме того, Иван Белозерцев распорядился завершить работу по установке на территории школ флагштоков, чтобы на торжественных мероприятиях в каждом учебном заведении была возможность поднимать флаги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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