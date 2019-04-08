2019-04-08T14:49:33+03:00
Общество

В мэрии Саранска обсудили подготовку к майским праздникам

По итогам мэр города озвучил несколько поручений
Анна ЧЕРНАЯ
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В администрации Саранска обсудили подготовку к 1 и 9 мая. Начальник Управления культуры Татьяна Салищева доложила, что работа уже ведется по всем направлениям:

- 1 мая в Саранске, как обычно, начнут работать парки культуры и отдыха. С 10 апреля в столице Мордовии стартует акция «Георгиевская ленточка.

Мэр Саранска Петр Тултаев подчеркнул, что их нужно раздавать не только на главных площадях города, но и во всех микрорайонах Саранска, а также в детских садах и школах. Помимо этого, глава ведомства дал поручение до 1 мая расставить все лавочки и урны в городе, а в сам День весны и труда включить все фонтаны.

Как сообщила начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова, с 1 мая также начнут работы уличные точки с мороженым, квасом, лимонадом, прохладительными напитками, сладкой ватой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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