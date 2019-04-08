В Пензе пройдет Всероссийский молодежный медиафорум

8 Апр 14:37 2019-04-08T14:37:51+03:00

Его планируют провести в рамках регионального фестиваля СМИ «А мы из Пензы»

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Сегодня в Пензе состоялось совещание губернатора Ивана Белозерцева с главами муниципальных образований. Одним из вопросов, поднятых в ходе совещания, стало проведение в регионе Всероссийского молодежного форума.

- Мы бы могли совместить его работу с фестивалем СМИ «А мы из Пензы». Молодые журналисты со всей страны приедут в Сурский край и познакомятся с нашими достижениями, - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона поручил зампреду областного правительства Олегу Ягову проработать вопрос до конца этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU