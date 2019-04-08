Сотрудники администрации Ленинского района поздравили с 90-летием участника трудового фронта

8 Апр 12:19 2019-04-08T12:19:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу пензенцу Юрию Алехову исполнилось 90 лет. Поздравить юбиляра пришли глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина и представители Комплексного центра социальной помощи семье и детям района.

Юрий Васильевич родился 5 апреля 1929 года в городе Мичуринске Тамбовской области. Во время Великой Отечественной войны работал на заводе имени В.И. Ленина родного города. После войны поступил учиться в Мичуринский технологический техникум, после окончания которого был направлен на работу в Пензу, где, работая на пищевом заводе, поступил учиться в Политехнический институт.

- Ваша жизнь для многих людей различных поколений - образец трудолюбия и стойкости. Живите на радость детям, внукам и правнукам,- обратилась к участнику трудового фронта Надежда Москвитина.

Свой юбилей именинник встретил в кругу родных и близких.

ИСТОЧНИК KP.RU