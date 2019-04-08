В Пензенской области продолжают обеспечивать жильем медицинских работников

8 Апр 09:44 2019-04-08T09:44:55+03:00

Спустя семь лет после получения жилплощадь можно приватизировать

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В Пензенской области продолжается реализация программы обеспечения жильем сотрудников государственных учреждений здравоохранения. Главным условием участия в ней является трудоустройство в межрайонные больницы, в которых наблюдается нехватка кадров. Например, сейчас открыты вакансии кардиолога, невролога, онколога, сердечно-сосудистого хирурга и врача по рентгеноэндоваскулярной диагностике и лечению в Каменской, Кузнейкой, Нижнеломовской и Сердобской больницах.

- Нам важно привлекать специалистов на работу в районы, - отмечает губернатор Иван Белозерцев. - Поэтому мы предоставляем им жилье с возможностью последующего оформления его в собственность.

На приобретение служебных квартир в этом году в бюджете области предусмотрено более пятидесяти миллионов рублей. Полученное жилье врачи смогут приватизировать спустя семь лет работы в учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU