Боролись за победу по пояс в снегу: в Саранске прошли очередные соревнования спасателей

21 Февр. 18:11 2019-02-21T18:11:22+03:00

Участникам приходилось прокладывать себе путь к пьедесталу почета через завалы

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Сегодня в Саранске прошли соревнования по боевому развертыванию в условиях глубокого снега. Участие приняли команды восьми пожарно-спасательных частей - по шесть человек в каждой. Условия соревнований были максимально приближены к тем, с которыми спасателям приходится сталкиваться за пределами города, в сельской местности.

- Зима выдалась самой снежной за все последние годы, поэтому приходилось порой идти по пояс в снегу, - отмечает участник соревнований Алексей Косов из пожарно-спасательной части №3.

Ежегодные соревнования посвящены памяти выдающегося пожарного Мордовии прошлых лет Николая Малова. Коллеги вспоминают его, как отважного человека и абсолютно преданного своему делу профессионала.

- Однажды после тушения пожара на предприятии химической промышленности он сильно испортил своё зрение, вернулся домой, а вместо глаз фактически были пузыри слёз, - вспоминает один из многих случаев из жизни отца его сын Александр Малов.

Ради спасения жизней людей офицер не жалел собственного здоровья. И однажды вскоре после очередного сложного дежурства сердце подполковника остановилось. Многие из служащих ныне сотрудников МЧС считают Николая Малова своим учителем.

В этом году первое место в соревнованиях заняла команда пожарно-спасательной части №5, второе - сотрудники пожарно-спасательной части №31, третье - представители пожарно-спасательной части №3.

ИСТОЧНИК KP.RU